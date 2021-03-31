Covid-19 Украина

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30 марта

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Нардеп от «Слуги народа» сказала, что «надо валить из этой страны»: фото

На вчерашнем заседании Верховной Рады в сессионном зале нардеп от "Слуги народа" Анна Колисник в телефонной переписке написала, что "надо валить из этой страны".

Среда, 31 марта 2021, 11:58

Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент #Букв.

Так, Анна Колисник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

“Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны”, – написала народный депутат.

Анна Колісник

Анна Колісник

Фото: #Буквы

Напомним, что начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.

Также Руслан Хомчак сообщил обстоятельства обстрела от 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

  • Верховная Рада Украины 30 марта на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
Теги: фото, Руслан Хомчак, Слуга народа

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