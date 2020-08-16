NASA и SpaceX планируют не ранее 23 октября отправить астронавтов на космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческого экипажа. Миссия NASA SpaceX Crew-1 станет первой из регулярных полетов к космической станции.

Об этом сообщает blogs.nasa.gov.

Командир Crew Dragon Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалист Шеннон Уокер, все сотрудники NASA, вместе со специалистом из Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Соичи Ногучи отправятся в шестимесячную научную миссию на борт орбитальной лаборатории. Стартует ракета из комплекса 39A Космического центра NASA Кеннеди во Флориде.

Crew-1 сменит экипаж “Союз” на Международной космической станции. Запуск состоится после прибытия на Землю астронавта NASA Кейт Рубинс и космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Куд-Сверчкова из Российского космического агентства “Роскосмос” на борту космического корабля Союз МС-17, а также отбытия из космоса астронавта NASA Криса Кэссиди и космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Сертификация NASA системы транспортировки экипажа SpaceX позволит агентству регулярно доставлять астронавтов на космическую станцию, делая МКС менее зависимой от России.

Напомним, американское космическое агентство NASA и компания Маска 30 мая со второй попытки запустили корабль Crew Dragon с астронавтами к МКС. Корабль вывела в космос ракета Falcon 9.

На МКС отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Спустя примерно 19 часов после старта ракеты они успешно пристыковались к космической станции.

Спустя 63 дня астронавты покинули МКС и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.