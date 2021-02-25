Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало удивительную панораму Марса, используя снимки нового марсохода Perseverance.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Это первая 360-градусная панорама, сделанная Mastcam-Z – аппаратом, который состоит из двух камер с функцией масштабирования и расположен на марсоходе.

Панорама была скомпонована из 142 отдельных изображений, сделанных аппаратом Mastcam-Z.

Использованные для панорамы снимки Perseverance сделал 21 февраля (на третий сол (марсианский день) миссии).

На этом фрагменте специалисты NASA обратили внимание на обветренную скалу, чтобы было понятнее, какие детали позволяет улавливать аппарат Mastcam-Z:

На фрагменте этой круговой панорамы виден край кратера Езеро, внутри которого произошла высадка марсохода:

Отмечается, что камеры на марсоходе помогут ученым оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера, а также определить, какие породы можно будет собрать для возможного возвращения на Землю в будущем.

Как известно, 18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).