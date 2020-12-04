Национальное агентство по предупреждению коррупции призывает президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект о восстановлении ответственности за ложное декларирование, принятый парламентом.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. КСУ признал неконституционной статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.

4 декабря Верховная Рада Украины возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. Парламент одобрил внесение в Уголовный кодекс двух новых статей: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Обе статьи не предусматривают наказание в виде лишения свободы. НАПК же выступает за то, чтобы за умышленное указание ложных сведений на более чем 1 млн грн лишение свободы было предусмотрено.

Таким образом, отмечает председатель НАПК Александр Новиков, Верховная Рада признала указанные действия не преступлением, а уголовными проступками, и дала возможность скрывать имущество.

“Перевод” указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность заплатив штраф, не подавать декларацию и скрыть приобретенное коррупционным образом имущество”, — отметил он.

В связи с этим глава НАПК обратился к президенту Владимира Зеленского с письмом, в котором призвал наложить вето на этот законопроект.

“В связи с приведенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины”, — подытожил он.