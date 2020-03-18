Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

“Сегодня я подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина”, – сообщил Зеленский.