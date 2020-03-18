Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
“Сегодня я подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина”, – сообщил Зеленский.
- Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.
- 18 марта в Киевской области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.