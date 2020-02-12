Андрей Богдан во время пребывания на посту главы Офиса президента, среди прочего, курировал работу Парламента. Как отмечают во фракции "Слуги народа", при общении с нардепами он часто "не подбирал слов".

Об этом идет речь в статье “Увольнение Богдана: грызня окружения Зеленского или услуга России”.

Именно Богдан был автором идеи о турборежиме, в котором Верховная Рада принимала законопроекты как минимум до декабря.

“Надо признать, без этой идеи Богдана мы бы с себя и неприкосновенность не сняли бы. Но работать в таком темпе было невозможно. В результате появилось недовольство на Банковой, что мы не делаем это так быстро, как там того хотят. Богдан чаще других высказывал это недовольство в присущей ему грубоватой манере”, – рассказал #Буквам на условиях анонимности один из депутатов от “Слуги народа”.

По его словам, из-за такой манеры общения у Богдана возникали разногласия со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

“Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слов — мат так мат — из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли”, – отметил депутат.

Еще один нардеп в комментарии #Буквам заявил, что “пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает”, намекая тем самым на помощников главы государства – Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Комментируя увольнение Богдана, нардепы от “Слуги народа” шутят, что “хуже не будет, лучше не станет”.