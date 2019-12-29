Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, обнародовав соответствующее фото.
Он, в частности, привел диалог с замминистра юстиции Иваном Лищиной следующего содержания:
Иван Лищина: Ну и зачем мы это подписываем, одна уже подписала когда-то (намек на Юлию Тимошенко, подписавшую газовые соглашения с РФ).
Денис Малюська: Не бойся, мы сделаем платные камеры повышенной комфортности.
Иван Лищина: Так у нас денег нет, и так за свой счет прилетели.
Малюська уточнил, что “все события и диалоги могут быть вымышленными”, а “процесс подписания еще не закончен”.
Ранее глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев отмечал, что в газовых переговорах с Россией есть прогресс, но пока что нет согласованных текстов соглашений.
В рамках переговоров обсуждаются следующие документы:
1. Межоператорское соглашение между “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) и “Газпромом”. Это документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.
2. Договор об организации транзита между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих 5 лет.
3. Мировое соглашение, которым “Нафтогаз” и “Газпром” признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.