Украина и Российская Федерация в Вене (Австрия) начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, обнародовав соответствующее фото.

Он, в частности, привел диалог с замминистра юстиции Иваном Лищиной следующего содержания:

Иван Лищина: Ну и зачем мы это подписываем, одна уже подписала когда-то (намек на Юлию Тимошенко, подписавшую газовые соглашения с РФ). Денис Малюська: Не бойся, мы сделаем платные камеры повышенной комфортности. Иван Лищина: Так у нас денег нет, и так за свой счет прилетели.

Малюська уточнил, что “все события и диалоги могут быть вымышленными”, а “процесс подписания еще не закончен”.

Ранее глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев отмечал, что в газовых переговорах с Россией есть прогресс, но пока что нет согласованных текстов соглашений.

В рамках переговоров обсуждаются следующие документы:

1. Межоператорское соглашение между “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) и “Газпромом”. Это документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

2. Договор об организации транзита между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих 5 лет.

3. Мировое соглашение, которым “Нафтогаз” и “Газпром” признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.