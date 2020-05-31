Компания New Balance призвал подписать петицию с требованием привлечь к ответственности виновных в смерти темнокожего американца Джорджа Флойда.

Об этом сообщается на официальной странице компании New Balance в Instagram.

“Мы призываем наших партнеров, и общество подписать петицию. Мы требуем правосудия для виновных в ужасной смерти Джорджа Флойда и многих других”, – сказано в сообщении.

В петиции требуют справедливого наказания для полицейского, который убил темнокожего американца Джорджа Флойда.

“Никто не должен жить в страхе и бесконечной несправедливости”, – отмечается в заявлении.