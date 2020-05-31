Об этом сообщается на официальной странице компании New Balance в Instagram.
“Мы призываем наших партнеров, и общество подписать петицию. Мы требуем правосудия для виновных в ужасной смерти Джорджа Флойда и многих других”, – сказано в сообщении.
В петиции требуют справедливого наказания для полицейского, который убил темнокожего американца Джорджа Флойда.
“Никто не должен жить в страхе и бесконечной несправедливости”, – отмечается в заявлении.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.