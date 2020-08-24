Соответствующее заявление в Twitter обнародовал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как известно, немецкие врачи подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в состоянии комы, отравили.

Федеральное правительство Германии, где Навальный проходит лечение, требует срочно расследовать инцидент.

“Принимая во внимание значительную роль господина Навального в политической оппозиции в России сейчас срочно нужно расследовать это преступление до мельчайших деталей — и сделать это при полной прозрачности. Виновные должны быть определены и привлечены к ответственности”, — говорится в совместном заявлении Мааса и канцлера Ангелы Меркель.

Также Маас и Меркель выразили надежду, что политик сможет полностью выздороветь.