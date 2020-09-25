Об этом сообщил государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен в своем Twitter-аккаунте.

“Полусекретные “инаугурации“ не дают легитимности. “Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными“, – говорится в сообщении.

Накануне в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

  • Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: Германия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. А министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал тайную инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко дискредитирующей.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.
  • После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.
  • Европейский Союз не признал легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в этой стране.