Об этом сообщил государственный секретарь норвежского МИД Аудун Халворсен в своем Twitter-аккаунте.
“Полусекретные “инаугурации“ не дают легитимности. “Инаугурация“ Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными“, – говорится в сообщении.
Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair.
— Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020
Накануне в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.
- Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: Германия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. А министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал тайную инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко дискредитирующей.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.
- После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.
- Европейский Союз не признал легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в этой стране.