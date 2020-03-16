Об этом сообщается на сайте почтового оператора.
“Новая почта” как бизнес, который работает для людей, просто не может оставаться в стороне. Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же”, – отметил Вячеслав Климов, соучредитель компании.
В свою очередь совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил, что медучреждениям стоит информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, “чтобы к нашей инициативе могли присоединиться другие предприниматели”.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.