Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

“Новая почта” как бизнес, который работает для людей, просто не может оставаться в стороне. Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же”, – отметил Вячеслав Климов, соучредитель компании.

В свою очередь совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил, что медучреждениям стоит информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, “чтобы к нашей инициативе могли присоединиться другие предприниматели”.