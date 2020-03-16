В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине, компания "Нова пошта" выделяет 25 млн гривен на закупку необходимого оборудования для больниц. Также будут приобретены средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

“Новая почта” как бизнес, который работает для людей, просто не может оставаться в стороне. Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн гривен. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же”, – отметил Вячеслав Климов, соучредитель компании.

В свою очередь совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил, что медучреждениям стоит информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, “чтобы к нашей инициативе могли присоединиться другие предприниматели”.