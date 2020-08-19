Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
За сутки скончались еще 28 человек. При этом выздоровели 812 пациентов.
Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области (123), Закарпатской области (117), Тернопольской области (99).
С начала эпидемии в Украине подтвердили 96 тысяч 403 случая COVID-19: 2144 человека скончались, 49 тыс. 737 выздоровели.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на субботу, 15 августа. Тогда сообщалось о 1847 новых случаев за сутки.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки было проведено 37 тысяч 771 тестирование на коронавирус (из них 19 тысяч 591 – методом ПЦР).
Стоит отметить, что накануне сообщалось о проведении 28 тыс. 292 тестов, из которых 15 тыс. 120 – методом ПЦР. Таким образом, количество тестирований за сутки увеличили почти на 9,5 тысяч.
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь выявлена:
• Винницкая область – 3323 случая;
• Волынская область – 4878 случаев;
• Днепропетровская область – 1816 случаев;
• Донецкая область – 1122 случая;
• Житомирская область – 2536 случаев;
• Закарпатская область – 6552 случая;
• Запорожская область – 1179 случаев;
• Ивано-Франковская область – 7122 случая;
• Кировоградская область – 748 случаев;
• г. Киев – 10 945 случаев;
• Киевская область – 4685 случаев;
• Львовская область – 12 448 случаев;
• Луганская область – 194 случая;
• Николаевская область – 857 случаев;
• Одесская область – 5281 случай;
• Полтавская область – 582 случая;
• Ровенская область – 7953 случая;
• Сумская область – 1023 случая;
• Тернопольская область – 4001 случай;
• Харьковская область – 6607 случаев;
• Херсонская область – 312 случаев;
• Хмельницкая область – 1678 случаев;
• Черновицкая область – 8108 случаев;
• Черкасская область – 1175 случаев;
• Черниговская область – 1278 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 19 августа поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.
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