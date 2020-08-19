Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки скончались еще 28 человек. При этом выздоровели 812 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области (123), Закарпатской области (117), Тернопольской области (99).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 96 тысяч 403 случая COVID-19: 2144 человека скончались, 49 тыс. 737 выздоровели.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на субботу, 15 августа. Тогда сообщалось о 1847 новых случаев за сутки.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки было проведено 37 тысяч 771 тестирование на коронавирус (из них 19 тысяч 591 – методом ПЦР).

Стоит отметить, что накануне сообщалось о проведении 28 тыс. 292 тестов, из которых 15 тыс. 120 – методом ПЦР. Таким образом, количество тестирований за сутки увеличили почти на 9,5 тысяч.