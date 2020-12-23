Франция возобновляет железнодорожное, воздушное и морское сообщение с Великобританией, но перемещаться можно только определенным группам лиц и с обязательным тестом на COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

В число тех, кто теперь может путешествовать, входят граждане Франции, граждане Великобритании, которые живут во Франции, а также перевозчики. Попасть в Британию они могут при условии, если получили отрицательный тест на коронавирус не более чем за 72 часа до поездки.

Также сообщается, что на границе из-за ограничений застряли тысячи грузовиков. Чтобы быстро протестировать водителей на COVID-19, к медперсоналу присоединились военные.

Запрет на поездки был введен в воскресенье после того, как правительство Великобритании предупредило о новом, быстро распространяющемся штамме коронавируса и ввело строгие ограничения четвертого уровня на значительной части южной и восточной Англии.

Вместе с Францией Нидерланды и Бельгия также ослабили запреты на въезд из Великобритании – попасть в страну можно при условии, если у вас есть недавно сделанный тест на коронавирус.