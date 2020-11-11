Журналисты The Times поговорили с чиновниками в каждом штате и не нашли подтверждений заявлениям президента Дональда Трампа о "украденной победе" и "фальсификации".

Об этом идет речи в стетье The New York Times.

В течение последних нескольких дней президент, члены его администрации, республиканцы Конгресса продвигали месседж о том, что выборы будут “украдены” у Трампа, а потом — отказались принимать результаты, согласно которым он проиграл.

После выборов Трамп заявлял о подтвержденных случаях фальсификации на выборах и требовал прекращения подсчета голосов и их пересчете в отдельных штатах.

Однако чиновники из десятков штатов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию, заявили журналистам, что нет никаких доказательств того, что мошенничество или другие нарушения повлияли на исход президентских выборов. Они обращали внимание на то, что выборы можно назвать успешными — явка на выборы была рекордной.

За последние два дня журналисты связались с офисами высших должностных лиц в 45 штатах. Вот некоторые из полученных комментариев:

“Существует большая человеческая способность выдумывать о выборах вещи, которые не соответствуют действительности. Теории заговора, слухи и все эти вещи распроспраняются. Почему-то выборы порождают такой тип мифологии”, — прокомментировал Фрэнк ЛаРоуз, республиканец, который выполняет обязанности государственного секретаря штата Огайо. “Мошенничества не было”, — отметил Стив Саймон, демократ, который является государственным секретарем штата Миннесота. “Канзас не сталкивался с широкомасштабными, систематическими проблемами с фальсификацией голосования, запугиванием, нарушением или проблемами с голосованием. Мы очень довольны тем, как выборы прошли до этого момента”, — заявила пресс-секретарь Скотта Шваба, государственного секретаря штата Канзас. “Мы не видели никаких доказательств мошенничества […] Мы видели, что все было гладко, прозрачно, безопасно и точно”, — сказал Джейк Роллоу, представитель Джоселин Бенсон, государственного секретаря штата Мичиган.

В 4 оставшихся штатах журналисты либо общались с другими государственными чиновниками, либо находили публичные комментарии государственных секретарей. Ни один из них не сообщил о значительных нарушениях.

В частности, чиновники штата Техас не ответили на запросы о комментариях, но пресс-секретарь высшего должностного лица в округе Харрис, крупнейшего округа Техаса, сказала, что есть только несколько незначительных вопросов и “были очень интенсивные выборы”. Во вторник руководитель Республиканской партии в Техасе Дэн Патрик объявил о вознаграждении в размере 1 млн долларов за подтвержденные сообщения о фальсификации выборов.

В некоторых штатах сообщили о незначительных проблемах, которые, однако, были решены. Это несколько случаев незаконного или двойного голосования, технические сбои и незначительные ошибки в подсчетах.

Больше всего внимания привлекали заявления команды Трампа о фальсификациях на выборах в Пенсильвании. В частности, адвокат Трампа Руди Джулиани выступил с такими заявлениями.перед журналистами на стоянке садоводческого магазина, расположенного рядом с секс-шопом и крематорием в Филадельфии.

Однако офис высокого чиновника правоохранительных органов штата заявил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявления Джулиани, и выборы в штате были “честными и безопасными”.

Примечательно, что некоторые республиканцы даже критиковали членов собственной партии, которые, по их мнению, не проявили достаточной преданности искоренению мошенничества. Так в Джорджии двое сенаторов-республиканцев, вышедших во второй тур выборов для переизбрания в Сенат, требуют отставки госсекретаря Брэда Раффенспергера, который якобы “не сумел провести честные и прозрачные выборы”.

Однако демократы чаще становятся объектом критики. В частности, республиканское руководство штата Пенсильвания призвало госсекретаря-демократа Кэти Буквар уйти с должности.