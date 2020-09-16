Переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Она велась в официальном чате фракции. Из нее следует, что далеко не все “слуги народа” поддерживали неоднозначный документ, который в депутатских кругах называют законом о русификации высшего образования.
Так, один из участников переписки назвал законопроект “абсолютно безопасным” и упомянул о “порохоботах”, которые “тупо берут нас на испуг”.
“Там речь идет исключительно про студентов с иностранным гражданством”, – писал нардеп.
Другой “слуга народа” парировал, что законопроект может “расшатать политическую ситуацию”.
“Это не об иностранных студентах. Это расшатает политическую ситуацию. Я против”, – отметил он.
Еще один “слуга” обвинил во лжи коллегу, высказавшегося против законопроекта.
А один из нардепов описал ситуацию следующими словами: “Это вторая серия законопроекта 2362, коллеги. О равных правах для школьников. Выбрали позор и получили пи* *дец, я бы сказал”.
Стоит отметить, что законопроект № 2362 авторства нардепа от “СН” Максима Бужанского – не менее спорный. Он был снят с рассмотрения. Документом предлагалось отложить переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, до 2023 года.
Как известно, за проект закона № 3717 сегодня проголосовали в первом чтении только 210 нардепов (при 226 минимально необходимых). Из них 173 – от “Слуги народа” (из 219 присутствовавших на заседании). В итоге документ был направлен на доработку.
- Ранее народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий заявил, что на этой неделе в Парламенте рассмотрят четыре законопроекта относительно ограничения употребления украинского языка.