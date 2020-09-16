Сегодня Верховная Рада провалила спорный законопроект, позволявший обучение иностранцев на русском языке в высших учебных заведениях. Жаркие дискуссии происходили не только в зале заседаний, но и в чате нардепов от "Слуги народа".

Переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Она велась в официальном чате фракции. Из нее следует, что далеко не все “слуги народа” поддерживали неоднозначный документ, который в депутатских кругах называют законом о русификации высшего образования.

Так, один из участников переписки назвал законопроект “абсолютно безопасным” и упомянул о “порохоботах”, которые “тупо берут нас на испуг”.

“Там речь идет исключительно про студентов с иностранным гражданством”, – писал нардеп.

Другой “слуга народа” парировал, что законопроект может “расшатать политическую ситуацию”.

“Это не об иностранных студентах. Это расшатает политическую ситуацию. Я против”, – отметил он.

Еще один “слуга” обвинил во лжи коллегу, высказавшегося против законопроекта.

А один из нардепов описал ситуацию следующими словами: “Это вторая серия законопроекта 2362, коллеги. О равных правах для школьников. Выбрали позор и получили пи* *дец, я бы сказал”.

Стоит отметить, что законопроект № 2362 авторства нардепа от “СН” Максима Бужанского – не менее спорный. Он был снят с рассмотрения. Документом предлагалось отложить переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, до 2023 года.

Как известно, за проект закона № 3717 сегодня проголосовали в первом чтении только 210 нардепов (при 226 минимально необходимых). Из них 173 – от “Слуги народа” (из 219 присутствовавших на заседании). В итоге документ был направлен на доработку.