Общественные деятели и ученые требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко

В открытом письме, которое украинские ученые, общественные деятели, активисты и бывшие политзаключенные адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится о том, что в Украине спустя шесть лет после Революции достоинства снова имеют место политические репрессии.

Текст письма 14 июня опубликовал на своей странице Facebook глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

Попытку Государственного бюро расследования и Офиса генерального прокурора объявить подозрение пятому президенту Украины, депутату Верховной Рады от “Европейской Солидарности” Петру Порошенко подписанты назвали “позорным шоу”, которое не делает чести государству.

“Изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды [президента Виктора] Януковича. Они созвучны месседжам враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы с радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего Президента Украины”, – говорится в обращении.

Уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение Порошенко, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. По мнению авторов письма, это создает “опасный прецедент”, который может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства.

“Построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на “юридическом треше” никому еще не удавалось. Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослабления Украины на международной арене. Не стоит следовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти. Лучшее, что может сделать нынешняя властная команда – это прекратить политические преследования и сосредоточиться на объединении украинского общества в противодействии российской агрессии”, – отметили подписанты.

Кроме Зисельса, обращение подписали бывший министр образования Украины Сергей Квит, академик, Герой Украины Игорь Юхновский, писатель Юрий Щербак, бывший политзаключенный “ЛНР” Игорь Козловский, советский диссидент Мирослав Маринович и другие. Письмо открыто к подписанию.

Стоит отметить, что под постом Зисельса подписались более 200 украинцев.