Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском горсовете по делу о закупке бесплатных онлайн-учебников на сумму в 13 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 19 июня 2018 года чиновники департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников.

По результатам тендера с частным предприятием был заключен договор на оплату услуг по доступу к онлайн-учебникам на сумму 13 млн гривен. При этом были закуплены учебники, которые можно было бесплатно скачать на сайте Минобразования.

“Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины”, — отметили в ГБР.

Также, по данным правоохранителей, должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, которые обеспечивали завышения стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перечисления на счета подконтрольных предприятий, переводились в наличные и распределялись между всеми участниками схемы.

По данному факту было открыло уголовное производство о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Во вторник, 23 июня, правоохранители по решению суда провели обыски в 16 локациях, где работают и проживают лица, которые могут быть причастны к правонарушению. Обыски проходили и в Одесском городском совете.