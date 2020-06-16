Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, которого цитирует пресс-служба “Евросолидарности”.

Избрание меры пресечения будет происходить в Печерском районном суде Киева. Судьей назначен скандальный Сергей Вовк.

“Заседание Печерского суда состоится в четверг, 18 июня, в 15:15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого Президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предыдущим ходатайствам ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка – это ожидаемо и нас это не удивило”, – подчеркнул Новиков.

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет в суд, несмотря на смерть своего отца.

“Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны происходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос”, – заявил Новиков.

Еще один адвокат пятого Президента Игорь Головань отметил, что в указанном уголовном производстве наблюдается большое количество процессуальных нарушений. Речь идет о деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Головань подчеркнул, что Ирина Венедиктова первый в истории генпрокурор Украины, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия президента.

“Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны Генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 года было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал его заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления”, – сказал Головань.