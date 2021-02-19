Офис генерального прокурора установил, где находятся трое из пяти обмененных беркутовцев, обвиняемых в массовых расстрелах активистов на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом во время пресс-конференции в Офисе генерального прокурора журналисту #Букв сообщил прокурор Игорь Земсков.

“Официально я вам не могу предоставить такую ​​информацию (о местонахождении обвиняемых бойцов Беркута, – ред.). Однако определенная информация у нас есть. Ну, и вы также, вероятно, видеть в медиа данные об их местонахождении “, – заявил Земсков.

Ранее в СМИ сообщалось, что эти бойцы якобы находятся в России. Однако на уточняющий вопрос журналиста #Букв о том, пересекали ли эти бойцы границу между Украиной и Россией, Земсков ответил:

“Не могу вам сказать, пересекали ли они границу, поскольку такой официальной информации у нас нет. Однако по меньшей мере один из обвиняемых до сих пор находится на территории ОРДЛО”, – заявил Земсков.

Отметим, что прокуратура установила, где находятся Сергей Зинченко, Павел Аброськин, и Олег Янишевский – бывшие бойцы спецроты Беркута, которых обвинили в массовых расстрелах протестующих. В частности, речь идет о 48 убийствах и 80 покушениях. Они входили в группу пяти беркутовцев, которым объявили подозрение в рамках этого дела.

Судебный процесс по делу о расстрелах Майдана начался в 2016 году, а в декабре 2019 года их отдали террористам так называемых “ЛДНР”. Всего в рамках обмена, который состоялся 29 декабря, поддерживаемые Россией группировки “ДНР” и “ЛНР” выдали Украине 76 человек: 12 военных и 64 гражданских.

В то же время Украина передала боевикам 124 человека, – пятеро бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году, а также обвиняемые в теракте в Харькове 2015 года, которых приговорили к пожизненному заключению.