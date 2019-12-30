Мониторинговая миссия ООН обеспокоена тем, что обмен бывших сотрудников "Беркута", обвиняемые в убийстве 48 активистов, затруднит расследование дел Майдана.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Мониторинговой миссии ООН в Facebook.

“Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение лиц, содержавшихся под стражей, которое состоялось 29 декабря на контрольном пункте въезда-выезда “Майорское” в Донецкой области. В то же время мы разделяем обеспокоенность жертв и родственников погибших на Майдане”, — говорится в сообщении.

В Миссии подчеркнули, что передача террористическим “Л/ДНР” пяти бывших сотрудников спецподразделения “Беркут”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года “существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость”.

Представители ООН также напомнили, что ранее попытки украинских правоохранителей привлечь других “беркутовцев” к ответственности заочно, не увенчались успехом.

“Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников “Беркута”, бежавших из страны, оказались безрезультатными”, — подчеркнули в Миссии.

Напомним, накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).

В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.