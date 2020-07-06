Омбудсмен Людмила Денисова просит Кабинет Министров выделить из фонда борьбы с коронавирусом 14,5 млн гривен, 3,5 из которых будет потрачено на новый сайт.

Об этом сказано в письме Денисовой Кабинету Министров, которое было обнародовано организацией StateWatch.

Отмечается, что 10 миллионов гривен планируется потратить на проведение ремонтных работ в административном здании, а 3,5 миллиона на создание веб-сайта. При этом еще один миллион гривен будет потрачен на командировки в рамках национального превентивного механизма.

Уточняется, что 3,5 миллиона гривен омбудсмен планирует потратить на создание официального сайта Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По словам Денисовой, сегодняшний сайт был разработан на “морально устаревшей” платформе, а потому не подлежит обновлению. При этом омбудсмен заявила, что существующий сайт имеет слабую систему защиты, постоянно блокируется и подвергается кибератакам.

Средства на сайт предлагается распределить таким образом: 525 тысяч гривен на разработку технического задания, 725 тысяч гривен на разработку прототипа веб-портала, 2,275 миллиона гривен на тестирование и ввод портала в эксплуатацию.

По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.