Организация стран-экспортеров нефти и Россия договорились рекордно снизить добычу нефти, чтобы поддержать цены на нее на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

В группе государств, известной, как ОПЕК+, заявили, что сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на протяжении июня и мая после давления со стороны президента США Дональда Трампа.

По информации журналистов, в ОПЕК+ ожидают, что мировое сокращение добычи нефти за сутки составит больше 20 миллионов баррелей или 20% всех мировых поставок уже начиная с мая 2020 года. В ОПЕК первоначально вписали именно такую цифру в проект заявления, но в итоге удалили ее из окончательной версии.

Отмечается, что производители планируют ослаблять ограничения уже после июня, однако в целом сокращение добычи нефти будет сохранено до весны 2022 года.

При этом Трамп приветствовал обязательства России и Саудовской Аравии вернуть уровень добычи до тех уровней, которые “соответствуют мировому финансовому и энергетическому рынкам”.



Сообщается, что из-за пандемии коронавируса цены на нефть упали приблизительно на треть.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана, реальные сокращения ОПЕК+ составят около 12,5 миллионов баррелей в сутки, поскольку Аравия, ОАЭ и Кувейт сократят поставки больше.

Также отмечается, что предыдущее соглашение о прекращении добычи не состоялось из-за спора между Саудовской Аравией и Россией, что вызвало ценовую войну.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.