Адвокат Людмила Казак, которая защищает члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, в четверг днем перестала выходить на связь.

Об этом изданию TUT.by сообщил адвокат Виктор Мацкевич.

“В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта”, – рассказал адвокат.

Также сообщается, что муж Казак подал заявление о похищении жены в РУВД Центрального района.

И адвокат Виктор Мацкевич, и муж Людмилы Казак считают, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью.