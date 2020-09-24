Об этом изданию TUT.by сообщил адвокат Виктор Мацкевич.
“В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта”, – рассказал адвокат.
Также сообщается, что муж Казак подал заявление о похищении жены в РУВД Центрального района.
И адвокат Виктор Мацкевич, и муж Людмилы Казак считают, что ее исчезновение связано с профессиональной деятельностью.
- Напомним, 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Впоследствии в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину.
- Родненков и Кравцов той ночью действительно выехали за границу, теперь они находятся на территории Украины. #Буквы выяснили, что Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.
- СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Затем стало известно, что Колесникова разорвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Долгое время не было известно, где именно находится политик.
- 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение в деле о захвате власти.
- 16 сентября Следственный комитет Беларуси выдвинул обвинение члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
- 21 сентября Минский городской суд отклонил апелляции защиты белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Ильи Салея.