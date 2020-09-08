Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY.
“Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе”, – передает информагентство БЕЛТА.
TUT.BY цитирует официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, который утверждает, что 8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова “прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины”.
ОБНОВЛЕНИЕ
В Госпогранкомитета Беларуси подтвердили задержание Марии Колесниковой.
“Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на смежной стороне, Колесникова сейчас задержана”, – цитирует представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского агентство БЕЛТА.
“Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 попытались покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска “Александровка” на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на этом участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле “БМВ” прошли таможенный пограничной контроль, отправились в сторону Украины. Однако в дальнейшем, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов пограничной службы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины”, – рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Накануне в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержания. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.
- В субботу, 5 сентября, в Минске состоялась очередная акция протеста под названием “Женский марш мира”.
- 4 сентября суд в Минске вынес приговор шести журналистам негосударственных СМИ, которые были задержаны за освещение протеста студентов 1 сентября. Им присудили по трое суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.