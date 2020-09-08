Члены Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 7 сентября выехали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины.

Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY.

“Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе”, – передает информагентство БЕЛТА.

TUT.BY цитирует официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, который утверждает, что 8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова “прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины”.

ОБНОВЛЕНИЕ

В Госпогранкомитета Беларуси подтвердили задержание Марии Колесниковой.

“Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на смежной стороне, Колесникова сейчас задержана”, – цитирует представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского агентство БЕЛТА.

“Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 попытались покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска “Александровка” на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на этом участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле “БМВ” прошли таможенный пограничной контроль, отправились в сторону Украины. Однако в дальнейшем, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов пограничной службы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины”, – рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Накануне в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержания. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.