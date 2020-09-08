Члени Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов в ніч на 7 вересня виїхали за кордон. Зараз вони перебувають на території України.

Про це розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, передає TUT.BY.

“Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні”, – передає інформагентство БЕЛТА.

TUT.BY цитує офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, який стверджує, що 8 вересня, на початку п’ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова “пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка і вибули в бік України”.

“8 вересня, на початку п’ятого ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску “Олександрівка” і відбули в сторону України”, – повідомив Антон Бичковський.

ОНОВЛЕННЯ

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання Марії Колесникової.

“Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі і опинилися на суміжному боці, Колесникова зараз затримана”, – цитує речника Держприкордонкомітету Антона Бичковського агентство БЕЛТА.

“Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова 8 вересня близько 4:00 спробували покинути територію Білорусі через автодорожний міжнародний пункт пропуску “Олександрівка” на білорусько-українському кордоні. З урахуванням особливостей інфраструктури пункту пропуску та проходження лінії держкордону на цій ділянці здійснюється посилення охорони держкордону і були виставлені додаткові прикордонні наряди. Родненков, Кравцов і Колесникова на автомобілі “БМВ” пройшли митний прикордонної контроль, вирушили в бік України. Проте надалі, зустрівши прикордонний наряд, машина різко прискорилася, створивши загрозу життю військовослужбовцю органів прикордонної служби. Колесникова виявилася поза транспортним засобом. По суті її випхали з нього і продовжили рух в бік України”, – розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

Напередодні в Мінську невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову. Невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус з написом Зв’язок і відвезли в невідомому напрямку. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.