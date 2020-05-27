«Отстоять Андрея»: опубликовано заявление ПЕН-клуба относительно ареста одесского поэта

Об этом говорится в заявлении украинского ПЕН-клуба.
22 мая 2020 Киевский районный суд Одессы принял решение об аресте на 2 месяца одесского общественного активиста и поэта Андрея Хаецкого. Его обвиняют в причастности к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и унес жизни 16 человек.
По словам членов украинского ПЕН-клуба, на момент трагедии Андрей Хаецкий (с 18 ноября) не работал в колледже и соответственно не мог быть ответственным за состояние противопожарной безопасности в учебном заведении.
Союз писателей и поэтом отмечает, что прокуратура Одесской области уверяет, что Андрей Хаецкий находился в должности до 2 декабря.
“Его обвиняют “в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере”. Кроме того, прокуратура основывает свое обвинение против Хаецкого на том, что он скрывался от правоохранительных органов и суда, что, по нашей информации, не соответствует действительности: он являлся на допросы по первому требованию, а его место работы и место жительства хорошо известны следователем”, – говорится в заявлении ПЕН-клуба и подчеркивается, что выдвинутые ему подозрения безосновательны.
“Мы знаем Андрея Хаецкого как принципиального и порядочного человека, активного участника правозащитных кампаний, а также талантливого поэта. У Андрея Хаецкого инвалидность 3-й группы, ранее он был прооперирован на сердце, ему установлен протез митрального клапана, и пребывание в СИЗО является прямым риском для его здоровья. Мы обращаемся к Одесскому апелляционному суду с призывом беспристрастного рассмотрения избрания меры пресечения”.
На момент выхода публикации заявление подписало 79 прозаиков и поэтов.
Стоит отметить, что странице Андрея Хаецкого в Facebook опубликован призыв собраться в четверг под стенами Одесского апелляционного суда, чтобы выступить в защиту арестованного.
Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.
В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.
- В январе Государственное бюро расследований в связи с 4 смертельными пожарами сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.
- В деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли 16 человек, появились новые подозреваемые.