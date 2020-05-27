«Отстоять Андрея»: опубликовано заявление ПЕН-клуба относительно ареста одесского поэта

Украинские поэты и писатели просят поддержать одесского активиста и поэта Андрея Хаецкого, которого суд Одессы отправил в СИЗО на два месяца.

Об этом говорится в заявлении украинского ПЕН-клуба.

22 мая 2020 Киевский районный суд Одессы принял решение об аресте на 2 месяца одесского общественного активиста и поэта Андрея Хаецкого. Его обвиняют в причастности к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года и унес жизни 16 человек.

По словам членов украинского ПЕН-клуба, на момент трагедии Андрей Хаецкий (с 18 ноября) не работал в колледже и соответственно не мог быть ответственным за состояние противопожарной безопасности в учебном заведении.

Союз писателей и поэтом отмечает, что прокуратура Одесской области уверяет, что Андрей Хаецкий находился в должности до 2 декабря.

“Его обвиняют “в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере”. Кроме того, прокуратура основывает свое обвинение против Хаецкого на том, что он скрывался от правоохранительных органов и суда, что, по нашей информации, не соответствует действительности: он являлся на допросы по первому требованию, а его место работы и место жительства хорошо известны следователем”, – говорится в заявлении ПЕН-клуба и подчеркивается, что выдвинутые ему подозрения безосновательны.

“Мы знаем Андрея Хаецкого как принципиального и порядочного человека, активного участника правозащитных кампаний, а также талантливого поэта. У Андрея Хаецкого инвалидность 3-й группы, ранее он был прооперирован на сердце, ему установлен протез митрального клапана, и пребывание в СИЗО является прямым риском для его здоровья. Мы обращаемся к Одесскому апелляционному суду с призывом беспристрастного рассмотрения избрания меры пресечения”.

На момент выхода публикации заявление подписало 79 прозаиков и поэтов.

Стоит отметить, что странице Андрея Хаецкого в Facebook опубликован призыв собраться в четверг под стенами Одесского апелляционного суда, чтобы выступить в защиту арестованного.