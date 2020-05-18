Об этом он написал в Facebook.
По словам нардепа Александра Дубинского, его отказались пускать в студию шоу “Свобода слова” якобы из-за его намерений критиковать Рината Ахметова.
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По словам Елизарова, неожиданный приезд Дубинского на эфир программы – это “спланированная провокация”.
“Каждый, кто связан с телевидением знает, что гости на эфиры согласовываются заранее. От гостей зависит сценарий программы. Нельзя просто так взять и за час до эфира, на свое усмотрение приехать в студию. Подобные правила существуют на всех телеканалах. И пресс-секретари всех политических партий прекрасно об этом знают. С начала недели мы вели переговоры с представителями партии о спикерах от “Слуги народа” для участия в нашей программе. Обсуждались Лещенко, Герус, Потураев и Дубинский. К сожалению они отказались и было согласовано включение только Дубинского”, – написал Елизаров, подчеркнув, что “слугу народа” интересовал только пиар.
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- 1 мая нардеп 8 созыва Виктория Войцицкая заявила, что тарифная комиссия (НКРЭКУ) подняла цены на электроэнергию, чтобы олигарх Ринат Ахметов “продавал дороже”.