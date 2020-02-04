Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Во вторник, 4 февраля, в Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Отмечается, что в заседании приняли участие все члены Синода, кроме патриарха Филарета, “отсутствующего без уважительной причины”. Это уже шестое заседание Синода, которое Филарет пропустил, не уведомив о причинах и проигнорировав письменное приглашение. В связи с этим Синод принял решение исключить Фаларета, оставив его в составе епископата ПЦУ.

“Рассмотрев нынешнюю деятельность Почетного Патриарха Филарета и принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, Священный Синод раз констатировал, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода”, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня “собор”, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата. Он также отказался от Томоса об автокефалии.

Православная церковь Украины ранее предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения “собора Киевского патриархата” и предупредила, что участие в таком мероприятии будет означать раскол и грозит отлучением от ПЦУ.

11 июня почетный патриарх Православной церкви Филарет заявил, что созовет “поместный собор” Киевского патриархата на 20 июня, чтобы заявить о непризнании Томоса Вселенского патриарха. Патриарх Филарет также заявил, что не признает Томос Вселенского патриарха, который “навязал церкви лишь новую зависимость”.