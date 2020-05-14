Міністерство охорони здоров'я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом'якшення.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Варто відзначити, що очільник МОЗ заявив саме про 4-етапний план. У квітні ж прем’єр Денис Шмигаль публікував інфографіку з 5 етапами виходу з карантину. Перший етап послаблень був впроваджений з 11 травня.

“Міністерство охорони здоров’я розробило поетапні пом’якшення карантинних заходів. Вони дуже чіткі – і я думаю, що будуть ухвалені на найближчому засіданні Уряду. У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідають певні критерії, і під кожен етап є відповідне пом’якшення” , – зазначив Степанов.

За його словами, серед критеріїв, яким повинен відповідати кожен етап виходу з карантину:

• Кількість нових випадків захворювання за останні 7 днів на 100 тис. населення. “При переході на кожен етап цей показник повинен відповідати певному критерію”, – уточнив Степанов.

• Завантаженість ліжок хворими на COVID-19, яка повинна не перевищувати 50 %;

• Кількість тестувань (ПЛР-тестувань плюс ІФА-тестувань на антитіла) за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15-ти.

• Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7-ми днів – має бути на рівні 0,9-1,0.

“Ці всі етапи будуть вводитися за формулою так званого адаптивного карантину. Ці показники різняться по областях, тому ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика: в залежності від області пом’якшуватимемо карантин. Тобто затвердження цих етапів буде на національному рівні, а вже пом’якшення буде відбуватися, в тому числі, на рівні конкретної області”, – наголосив Степанов.

Він нагадав, що перше пом’якшення карантину відбулося 11 травня, другий етап планується 22 травня.

“Всі етапи ми розраховували, виходячи з 10 днів. Це той термін, за який ми в змозі на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до наступного етапу”, – повідомив Степанов.

(На відео – з 4:50)