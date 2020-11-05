Об этом сообщают #Буквы.
Напомним, сейчас лидер гонки не определен только в пяти американских штатах – Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске.
По имеющимся результатам лидирует Джо Байден, он имеет поддержку 264 выборщиков из 270 необходимых для победы в выборах. Таким образом, Байдену достаточно одержать победу в любом из оставшихся штатов, чтобы победить. Однако во всех кроме Невады с незначительным перевесом лидирует Трамп.
В частности, в Пенсильвании, где на кону голоса 20 выборщиков, и где подсчет голосов затягивается из-за того, что значительное количество избирателей проголосовали досрочно или по почте, и их голоса поступили позже, Трамп остается лидером, но его преимущество стремительно уменьшается.
Еще вчера, когда было посчитано 83% голосов, Трамп опережал Байдена на 337,6 тысячи голосов избирателей или 5,7%.
Ситуация на 23:30 по Киеву 4 ноября по данным The New York Times:
Еще вчера должностных лиц в Пенсильвании заявляли, что впереди еще “миллионы голосов” и подсчет будет завершен не ранее пятницы, 6 ноября.
Однако за последние сутки там значительно нарастили темпы подсчета, недосчитано лишь 8% голосов, или, по словам госсекретаря штата Кэти Буквар, около 370 тысяч голосов.
“Я говорила, что подавляющее большинство у нас будет подсчитано до завтра (6 ноября – ред), но похоже, что мы будем иметь подавляющее большинство подсчитанных сегодня”, – сказала она CNN, отметив, что в округах опережают график.
За эти сутки разрыв между кандидатами уменьшился с 337,6 до около 111,5 тысячи (с 5,7% до 1,7%).
Ситуация на 21:30 по Киеву 5 ноября по данным The New York Times:
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.