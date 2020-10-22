Перед президентом Украины Владимиром Зеленским уже в ближайшее время может возникнуть выбор: создание новой парламентской коалиции либо роспуск Верховной Рады.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.

Так, после парламентских выборов в 2019 году пропрезидентская партия “Слуга народа” создала монокоалицию из более чем 240 депутатов. Однако в последнее время “слугам” часто не удается собрать голоса в своей фракции под то или иное решение.

Потураев в связи с этим допускает возможность формирования новой коалиции после местных выборов, назначенных на 25 октября. Нардеп, в частности, упомянул о появившихся предположениях о возможной коалиции “Слуги народа” и группы “За майбутне”.

“В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой “За майбутне” Игоря Валерьевича (Коломойского, – ред.). Возможно, что и “Батькивщина” неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой “За майбутне”? Я вот не уверен. Потому что, если цель данной коалиции – защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США, то это точно не та политическая цель, которую я готов поддерживать. И я не один такой. Если подобное предложение таки “прилетит” в Раду, посмотрим вообще сколько человек во фракции это поддержит”, – подчеркнул Потураев.

Нардеп уточнил, что во фракции “Слуги народа” есть “группа Коломойского”, в которую входят 40-45 депутатов. Без них возникает необходимость формировать новую коалицию.

“Я озвучиваю сценарии. На то я и политолог. Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 “штыков”. Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция”, – отметил Потураев.

Нардеп допускает, что у “Слуги народа” может возникнуть выбор между коалицией с фракциями “Батькивщина” и “За майбутне”, или “Европейской Солидарностью” и “Голосом”.

Кроме этого, президент может распустить Верховную Раду.

“Если не “За майбутне” и “Батькивщина”, то “ЕС” и “Голос”? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск Парламента… Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск”, – объяснил Потураев.

По словам нардепа, основанием для роспуска ВР может стать отставка Правительства Дениса Шмыгаля.

“Отставка Правительства Дениса Шмигаля. Думаю, за это без проблем проголосуют все другие фракции, да и в нашей желающие снова “сесть на схемы” найдутся. Запуск 60-ти дней для формирования коалиции и нового Кабинета Министров. Отсутствие Правительства, дальше – роспуск”, – рассказал Потураев.