Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не считает, что из-за событий в Беларуси нужно переносить переговоры из Минска. Но, если такая необходимость будет, новой площадкой может стать Швеция.

Об этом он сказал в интервью “Украинской радио”.

Так, на вопрос, не нужно ли сменить площадку для встреч и переговоров, учитывая последние события в Минске, Крачук отметил, что нет.

“Не надо. Я думаю, это все… белорусский народ решит этот вопрос без нас. Пусть решают. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участие в Трехсторонней контактной группе не принимает. Она предоставила нам возможность, условия создала для того, чтобы мы там работали. И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет – тогда будем искать другое место”, – пояснил он.

Глава делегации ТКГ добавил, что в таком случае следующей площадкой для переговоров может стать Швеция.

“Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно”, – сказал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.

12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.