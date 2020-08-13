Об этом он сказал в интервью “Украинской радио”.
Так, на вопрос, не нужно ли сменить площадку для встреч и переговоров, учитывая последние события в Минске, Крачук отметил, что нет.
“Не надо. Я думаю, это все… белорусский народ решит этот вопрос без нас. Пусть решают. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участие в Трехсторонней контактной группе не принимает. Она предоставила нам возможность, условия создала для того, чтобы мы там работали. И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет – тогда будем искать другое место”, – пояснил он.
Глава делегации ТКГ добавил, что в таком случае следующей площадкой для переговоров может стать Швеция.
“Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно”, – сказал он.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- 11 августа во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
- 12 августа белорусские силовики жестоко задержали в Минске еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси призняли, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.