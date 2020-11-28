Об этом сообщает CNN.
Известно, что после пересчета в округе Милуоки Байден набрал дополнительные 132 голоса из почти 460 тысяч поданных.
Трамп потребовал пересчета голосов в двух крупнейших округах Висконсина после того, как он уступил Байдену в этом штате с разницей более чем 20 тысяч голосов. Однако перерасчет только укрепил победу демократа.
Всего в штате Висконсин разрешен пересчет голосов в двух округах: Милуоки и Дейн. В последнем результаты обещают объявить в воскресенье. Пересчет в двух округах обошелся кампании Трампа в более 3 млн долларов.
- Финансовый менеджер из Северной Каролины через суд пытается вернуть $2,5 млн, которые он пожертвовал на борьбу с “мошенничеством” против Дональда Трампа на выборах президента США.
- Как известно, Дональд Трамп с самого начала отказывался признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно заявлял о якобы фальсификации и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.
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- 27 ноября Трамп согласился покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.