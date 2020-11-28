Об этом сообщает CNN.

Известно, что после пересчета в округе Милуоки Байден набрал дополнительные 132 голоса из почти 460 тысяч поданных.

Трамп потребовал пересчета голосов в двух крупнейших округах Висконсина после того, как он уступил Байдену в этом штате с разницей более чем 20 тысяч голосов. Однако перерасчет только укрепил победу демократа.

Всего в штате Висконсин разрешен пересчет голосов в двух округах: Милуоки и Дейн. В последнем результаты обещают объявить в воскресенье. Пересчет в двух округах обошелся кампании Трампа в более 3 млн долларов.