В первый день работы система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в столице зафиксировали более 35 тысяч инцидентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как известно, с 00:00 1 июня в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Уже с утра был выписан первый штраф за превышение скорости.

Министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что за первые сутки на дорогах столицы зафиксировали 35 тысяч инцидентов. Более 5 тысяч зафиксированных нарушений уже обработали.

“Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620”, — отметил он.

Также министр сообщил о самых ярких нарушениях, зафиксированных за день.

“Лидеры гонки: Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа”, — сказал он.