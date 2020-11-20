Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Акция называлась “Научное сообщество против репрессий Национального музея Революции Достоинства”.
“20 ноября в 11:00 мы собираемся под СБУ, чтобы доказать: никто не может унижать украинские интересы, за которые выходили люди и защищали ценой своей жизни, никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории. И никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей через обыски”, – отмечалось в анонсе акции.
На акции присутствовали представители интеллигенции, ученые. Также присутствовал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.
Он отметил, что вся тендерная документация, которую искали правоохранители, есть также в ProZorro. Кроме того, музей был готов предоставить всю необходимую информацию и без обысков.
Пошивайло также проинформировал, что постановление об обыске вынесла судья Голосеевского районного суда Киева, “которая открывала дела и выносила приговоры активистам Майдана”.
“Я считаю, это конфликт интересов, поскольку она уже предубежденно относится к этой теме”, – подчеркнул он.
По словам Пошивайло, 111 млн грн (из-за перечисления которых подрядчику силовики устроили обыски) были перечислены в качестве аванса по тендерной процедуре абсолютно законно и прозрачно.
“Цепочка, где эти средства сейчас находятся, – абсолютно понятна. И правоохранительные органы это все знают. Они находятся на счету генподрядчика. На те средства закуплены материалы, в частности, деревья, белый гранит, которые являются составляющими мемориала… Мы уже неоднократно говорили об этой проблеме. Что, с одной стороны, музей уполномочили построить мемориал, с другой стороны – музею не дали возможности выполнить свою функцию, поскольку до сих пор не снят арест с аллеи Героев Небесной сотни”, – рассказал Пошивайло.
Директор музея проинформировал, что силовики, когда проводили обыски у него дома, скорее всего, рассчитывали найти там указанные деньги. Они, в частности, проверяли коробки с обувью и привезли с собой “очень много больших мешков”.
“Наверное, думали конфисковать какие-то компрометирующие материалы. На самом деле конфисковали мой жесткий носитель информации. Мне кажется, что это, скорее всего, такой своеобразный “наезд”, попытка где-то запугать и поставить “на место”. И оно очень коррелирует с вчерашним событием, когда активистов, политиков вызвали (на допрос, – ред.) по делу так называемого госпереворота… Здесь речь идет не о 111 млн грн, а об угрозе ценностям Майдана”, – подчеркнул Пошивайло.
Стоит отметить, что к участникам акции вышел представитель Службы безопасности, который прокомментировал вчерашние обыски. Он фактически вновь повторил тезисы пресс-службы СБУ, которые были озвучены накануне.
Акция прошла спокойно, без инцидентов.
- В четверг, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины и Национальной полиции озвучили их причину – “хищение средств, выделенных на реконструкцию объекта”.
- Офис президента прокомментировал обыски в помещении Музея Революции Достоинства, которые произошли якобы из-за возможного хищения средств руководством музея. В ОПУ отметили, что “не может не вызывать беспокойства” тот факт, что обыски проводили накануне седьмой годовщины Майдана, которую будут отмечать 21 ноября. Офис высказал недовольство тем, что правоохранители проводили следственные действия именно в это время.