В пятницу, 20 ноября, в Киеве у здания Службы безопасности Украины (СБУ) состоялась акция протеста против обысков в Музее Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция называлась “Научное сообщество против репрессий Национального музея Революции Достоинства”.

“20 ноября в 11:00 мы собираемся под СБУ, чтобы доказать: никто не может унижать украинские интересы, за которые выходили люди и защищали ценой своей жизни, никто не имеет права дискредитировать эту страницу нашей истории. И никто не смирится с произволом власти и бессмысленными методами запугивания людей через обыски”, – отмечалось в анонсе акции.

На акции присутствовали представители интеллигенции, ученые. Также присутствовал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Он отметил, что вся тендерная документация, которую искали правоохранители, есть также в ProZorro. Кроме того, музей был готов предоставить всю необходимую информацию и без обысков.

Пошивайло также проинформировал, что постановление об обыске вынесла судья Голосеевского районного суда Киева, “которая открывала дела и выносила приговоры активистам Майдана”.

“Я считаю, это конфликт интересов, поскольку она уже предубежденно относится к этой теме”, – подчеркнул он.

По словам Пошивайло, 111 млн грн (из-за перечисления которых подрядчику силовики устроили обыски) были перечислены в качестве аванса по тендерной процедуре абсолютно законно и прозрачно.

“Цепочка, где эти средства сейчас находятся, – абсолютно понятна. И правоохранительные органы это все знают. Они находятся на счету генподрядчика. На те средства закуплены материалы, в частности, деревья, белый гранит, которые являются составляющими мемориала… Мы уже неоднократно говорили об этой проблеме. Что, с одной стороны, музей уполномочили построить мемориал, с другой стороны – музею не дали возможности выполнить свою функцию, поскольку до сих пор не снят арест с аллеи Героев Небесной сотни”, – рассказал Пошивайло.

Директор музея проинформировал, что силовики, когда проводили обыски у него дома, скорее всего, рассчитывали найти там указанные деньги. Они, в частности, проверяли коробки с обувью и привезли с собой “очень много больших мешков”.

“Наверное, думали конфисковать какие-то компрометирующие материалы. На самом деле конфисковали мой жесткий носитель информации. Мне кажется, что это, скорее всего, такой своеобразный “наезд”, попытка где-то запугать и поставить “на место”. И оно очень коррелирует с вчерашним событием, когда активистов, политиков вызвали (на допрос, – ред.) по делу так называемого госпереворота… Здесь речь идет не о 111 млн грн, а об угрозе ценностям Майдана”, – подчеркнул Пошивайло.

Стоит отметить, что к участникам акции вышел представитель Службы безопасности, который прокомментировал вчерашние обыски. Он фактически вновь повторил тезисы пресс-службы СБУ, которые были озвучены накануне.

Акция прошла спокойно, без инцидентов.