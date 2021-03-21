Сегодня, 21 марта, в здание Офиса президента приехали коммунальщики, которые убирают территорию от мусора. Граффити пока никто не смывает.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, проход к ОПУ свободный – присутствует охрана, но люди могут пройти и сфотографировать стены здания.

Сейчас никто не моет разрисованные стекла, не смывают граффити со стен. Однако уже демонтировали две входных двери.

После демонтажа дверей вход в здание забили фанерой.

Фото: #Буквы

В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.

Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.

Напомним, что Офис Президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.