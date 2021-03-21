Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По его словам, проход к ОПУ свободный – присутствует охрана, но люди могут пройти и сфотографировать стены здания.
Сейчас никто не моет разрисованные стекла, не смывают граффити со стен. Однако уже демонтировали две входных двери.
После демонтажа дверей вход в здание забили фанерой.
Фото: #Буквы
В субботу, 20 марта, в день рождения заключенного одесского активиста Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста под стенами Офиса президента. На здании Офиса президента оставили надписи краской “A.C.A.B.”, “Волю” и “ЛОХ”.
Участники акции жгли файеры и забрасывали ими здание ОПУ.
Напомним, что Офис Президента оценил повреждения здания после вчерашней акции протеста в почти два миллиона гривен.
- #Буквы рассказывали, как на Банковой прошла акция в поддержку Стерненко.