После того, как у квартир матери и родителей жены соучредителя и председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина нашли взрывчатку, полиция предложила ему личную охрану.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Выявление гранат под дверью квартир матери и тещи: Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. <...> В случае согласия – их будут обеспечивать полицейские Киева”, – говорится в сообщении.