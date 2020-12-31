Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
“Выявление гранат под дверью квартир матери и тещи: Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. <...> В случае согласия – их будут обеспечивать полицейские Киева”, – говорится в сообщении.
- Накануне в Национальной полиции сообщили, что возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
- В гранатах, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина, взрывчатку не обнаружили.
- В ночь с 22 на 23 июля главе “Центра противодействия коррупции” (ЦПК) Виталию Шабунину подожгли дом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.
- 31 декабря Виталий Шабунин заявил, что взрывчатку подложили не только возле дома его матери, но и возле квартиры родителей жены.