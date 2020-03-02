Об этом сообщает The New York Times.

Бывший мэр Индианы Пит Буттиджич, победивший на кокусах Демократической партии в Айове, заявил, что выбывает из президентской гонки.

“Сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию на пост президента”, — сообщил он в воскресенье, 1 марта.

Стоит отметить, что соответствующее решение Буттиджич принял всего за 48 часов до “супервторника” — дня, когда в большинстве штатов пройдут предварительные выборы (праймериз), во время которых будут избраны делегаты от штатов на съезды по выбору кандидатов в президенты от каждой из партий.

В связи с решением выйти из президентской гонки Буттиджич отменил планы проведения воскресного митинга в Далласе и сбора средств в Остине в понедельник, 2 марта.

Помимо этого, во время вечерней конференции с донорами компании политик сказал, что он с сожалением принял решение, но пришел к выводу, что это “правильное решение, когда мы смотрим на математику”. По словам одного из участников звонка, Биттиджич сказал, что он обеспокоен влиянием, которое он окажет на гонку, оставаясь в ней, поскольку демократам необходимо выдвинуть “правильного кандидата” против действующего президента Дональда Трампа. О ком именно идет речь — неизвестно.

СПРАВКА. Питер Пол Монтгомери Буттиджич — американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Мэр города Саут-Бенд в 2012—2020 годах.

Буттиджич — выпускник Гарвардского университета. С 2007 по 2010 год он работал в консалтинговой фирме McKinsey and Company. Служил офицером разведки в Военно-морском резерве США с 2009 по 2017 год, где получил звание лейтенанта. В этом звании он служил в Афганистане.

В январе 2019 года Буттиджич объявил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Его политическая платформа включает в себя поддержку общедоступного здравоохранения, защиту окружающей среды, ужесточение законодательства о покупке огнестрельного оружия, принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении представителей ЛГБТ, борьбу с неравенством и бедностью.

Буттиджич — христианин. Он был крещен как католик в младенчестве. В 2015 году, во время интервью газете South Bend Tribune, Буттиджич объявил, что он гей. В декабре 2017 года он объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они вступили в брак в 2018 году.