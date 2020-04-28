Киевлянин Валентин Бурьянов, который 6 апреля пытался попасть на спортплощадку в столичном Гидропарке вплавь через Днепр, приехал к зданию Министерства внутренних дел на лошади.

Видео опубликовано на странице Бурьянова в Facebook.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который вплавь добрался до Гидропарка после того, как его не пропустили на спортивную площадку. В суде отказались рассматривать дело украинца, который вплавь добрался до киевского Гидропарка и был задержан полицией якобы за нарушение карантина.

Во время трансляции Бурьянов рассказал, что “хотел показать средневековье, воцарившееся в правоохранительной системе”. По его словам, он хотел поговорить с главой МВД о нарушении своих конституционных прав, но двери приемной были закрыты.

Поэтому Бурьянову пришлось оставить свое обращении в специальном ящике.

Стоит отметить, что под седлом был разостланный государственный флаг Украины.

“Как и обещал, публикую обращение, которое я сегодня завез вечному министру. Учитывая их “ящик”, который не так часто проверяется, я продублировал свое обращение по почте”, – написал он.