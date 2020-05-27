Сотрудники ГБР переписали картины, забрали документы, которые подтверждали законность их ввоза в Украину, и "оставили полотна на хранение в музее".

Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции.

Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.

Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара.

“Национальный центр народной культуры “Музей Ивана Гончара” со времен своего создания является центром демократии. Главная задача нашей деятельности – служить обществу, должным образом сохраняя и достойно представляя украинское культурное наследие. За годы своего существования с 1993 года мы всегда были открытым пространством для представления не только музейного собрания, но и художественных произведений из частных коллекций. 26 мая 2020 в музее Ивана Гончара состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Петра и Марины Порошенко, которая будет представлена ​​на выставке для общества после завершения карантина в Киеве”, – говорится в сообщении.

После презентации представители Государственного бюро расследований вторглись в выставочный зал музея.

“Они заявили, что совершили эти действия в связи “с наличием информации об угрозе имущества и необходимостью спасения его”. Проникновение в помещение представителями ГБР произошло без судебного решения и при отсутствии согласия директора музея, который является материально ответственным за сохранение музейных ценностей, а также художественных произведений с выставки, на период проведения выставки попадают под учет музея. Представители ГБР заблокировали вход и помешали попасть директору в помещение музея, в частности в зал с выставкой”, – рассказали представители музея.

Фото: Богдан Пошивайло

Они подчеркнули, что следователи ворвались в здание, повредив две группы входных дверей. Директором музея было подано заявление в Национальную полицию о повреждении государственного имущества и проникновения в помещение без его разрешения.

Позже, благодаря настойчивому требованию директора, представители ГБР впустили его в зал с выставкой.

По состоянию на вечер вторника, 26.05.2020:

1. Художественные произведения были описаны, определенные вещественным доказательством и переданы директору НЦНК “Музей Ивана Гончара” Петру Ивановичу Гончару как ответственному хранителю. Они будут храниться в музее до решения их юридической судьбы, как и хранились до самопроизвольного вторжения следственных ГБР.

2. Представителями ГБР по результатам проведенного несанкционированного обыска изъяты из экспозиции документы, подтверждающие законное пребывание коллекции на территории Украины. Они были публично выставлены на обзор, как правовое основание нахождения этих картин в музее.

“Мы обеспокоены этой ситуацией, ведь она является угрожающей не только для культурной сферы, но и для всего украинского общества. Музеи ни при каких обстоятельствах не должны быть объектом правового унижения и вандализма со стороны правоохранительных органов”, – подчеркнули в музее Гончара.