Корреспондент #Букв снял видео того, как ГБР силой заходит в здание музея.
Сначала входные двери заблокировали сотрудники ГБР, чтобы никто: ни директор музея Петр Гончар, ни присутствовавшие народные депутаты не смогли зайти в здание.
Позже двое силовиков открыли двери и туда зашли следователи ГБР. Также пытались зайти народные депутаты и журналисты, но их не пускали и началась давка.
По словам директора музея, правоохранители не предъявили никаких документов на то, чтобы зайти в здание.
Видео: Евгений Войнич, #Буквы
На месте присутствуют Ахтем Чийгоз, народные депутаты от “ЕС” Иванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов.
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