Спецназ Государственного бюро расследований (ГБР) силой вломился в музей Гончара, где утром состоялась презентация выставки картин из семейного фонда четы Порошенко.

Корреспондент #Букв снял видео того, как ГБР силой заходит в здание музея.

Сначала входные двери заблокировали сотрудники ГБР, чтобы никто: ни директор музея Петр Гончар, ни присутствовавшие народные депутаты не смогли зайти в здание.

Позже двое силовиков открыли двери и туда зашли следователи ГБР. Также пытались зайти народные депутаты и журналисты, но их не пускали и началась давка.

По словам директора музея, правоохранители не предъявили никаких документов на то, чтобы зайти в здание.

Видео: Евгений Войнич, #Буквы

На месте присутствуют Ахтем Чийгоз, народные депутаты от “ЕС” Иванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов.