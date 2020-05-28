Президент Владимир Зеленский - снова пострадавший. О процессуальном статусе президента еще в одном деле говорится в обвинении, которое вручили сегодня художнику Сергею Пояркову.

Об этом сообщил ведущий телеканала “Прямый” Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

“Обвинительный акт СБУ по заявлению Владимира Зеленского на Сергея Пояркова в отношении угроз жизни и здоровью”, – написал Березовец.

Он также опубликовал документ.

Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

Ведущий заявил “Детектор-медиа”, что дело расследуют с октября 2019 г якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление.

“Не может пародия рассматриваться как преступление”, – сказал Поярков.

По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Поярков не исключает, что будет подавать заявление о служебном преступлении, так как считает, что расследование по его делу должна вести Нацполиция, а не СБУ.

Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой – главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова.

“Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба … подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.