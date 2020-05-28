Об этом сообщил ведущий телеканала “Прямый” Тарас Березовец на своей странице в Facebook.
“Обвинительный акт СБУ по заявлению Владимира Зеленского на Сергея Пояркова в отношении угроз жизни и здоровью”, – написал Березовец.
Он также опубликовал документ.
Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.
Ведущий заявил “Детектор-медиа”, что дело расследуют с октября 2019 г якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление.
“Не может пародия рассматриваться как преступление”, – сказал Поярков.
По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.
Поярков не исключает, что будет подавать заявление о служебном преступлении, так как считает, что расследование по его делу должна вести Нацполиция, а не СБУ.
Ранее корреспонденту #Букв удалось сфотографировать часть переписки между Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой – главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова.
“Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба … подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … у … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.
- Напомним, что в начале года Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное обязательство Сергея Пояркова, подозреваемого по делу об “угрозах убийством” Президенту Владимиру Зеленскому.
- 9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”.
- После этого против Пояркова возбудили уголовное дело.