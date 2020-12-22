Появление нового штамма коронавируса никоим образом не связано с началом вакцинации от COVID-19 в Великобритании.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что новый штамм начали фиксировать еще до старта вакцинации.

Ляшко уточнил, что вирусы постоянно меняются и мутируют.

“Появление нового штамма SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего заболевание COVID-19, – ред.) является ожидаемым явлением и не является само по себе поводом для беспокойства. Поэтому опровергаю первый фейк: появление нового штамма коронавируса никоим образом не связано с началом вакцинации в Великобритании. Поскольку данный штамм коронавируса был выявлен намного раньше, чем началась сама кампания иммунопрофилактики. Просто в декабре 2020 года данный штамм вируса начал провоцировать возникновение большего количества заболеваний”, – отметил Ляшко.

Он напомнил, что похожая мутация была выявлена и в Южно-Африканской Республике (она не связана с путешествиями в Британию).

“Если говорить в общем, то в данный момент выявлено уже около 12 тысяч мутаций коронавируса, который циркулирует по нашей планете уже в течение года”, – подчеркнул Ляшко.

По словам главного санврача, мутация коронавируса “состоит в том, что меняются спайк-белки, а именно белки-шипы, которые есть снаружи вируса”. Это приводит к тому, что вирус может менять свои свойства.

Ляшко процитировал британских ученых, которые заявили, что мутация могла возникнуть вследствие инфицирования COVID-19 человека со слабым иммунитетом (иммуносупрессией).

“Длительное течение болезни именно у этого человека привело к тому, что иммунитет не справлялся с борьбой с этим вирусом, и он продолжал размножаться внутри организма. Это и привело к определенным мутациям”, – заявил санврач.

Он добавил, что сейчас “изучается и другая версия”, поскольку выявленная мутация “достаточно схожа с мутацией белка, которая была выявлена у норок из Дании”.

“Ученые исследуют, есть ли межвидовая передача от человека к норкам, от норок к человеку и не привело ли это к мутации”, – рассказал Ляшко.

(На видео – с 18:15)