Об этом говорится на сайте Пограничной службы Польши.
В польской пограничной службе отметили, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС отсутствует санитарный контроль и обязанность проходить карантин для новоприбывших.
При этом на внешней границе ЕС продолжают действовать ограничения, в частности относительно обязательного карантина.
Также на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах; из Украины – в Дорогуск (с украинской стороны – Ягодин), Корчеву (с украинской стороны – Краковец), Гребеннэ (с украинской стороны – Рава-Русская) – и Медик (с украинской стороны – Шегини).
Кроме того, в списке категории лиц, которые могут пересечь польскую границу без карантина, кроме граждан Польши, – пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный полет из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины.
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