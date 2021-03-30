Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко требует вернуть военные подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, снова вывести на передовую контрснайперские группы, восстановить разведку.

Об этом он заявил сегодня во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщает корреспондент #Букв.

Порошенко прежде всего выразил благодарность украинским воинам за мужество.

“Начать я хочу с благодарности украинским воинам за мужество в противодействии агрессору. И ту выдержку, которую они демонстрируют, когда порой трудно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Пришло время посмотреть в глаза правде. Поскольку фитиль войны и ключи от мира – находятся в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только перемирием можно обеспечить мир, – ложный”, – подчеркнул политик.

“Об этом надо заявлять. Путин – убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена до Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович, что и вам удастся выжать из себя это определение”, – добавил пятый президент.

Он также призвал власти к решительным действиям в условиях российской агрессии.

“Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу “сначала безопасность”, который мы совместно с немцами и французами отметили на Нормандском берлинском саммите в 2016 году”, – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированном Донбассе (в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН), “потому что упущено два года”.

“Что касается действий на фронте: нужно вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены два года тому назад. На переднюю линию – снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из 26 воинов погибли от снайперского огня (речь идет о воинах, погибших с начала года, – ред.). Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Восстановить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу“, – подчеркнул Порошенко.

Политик выразил мнение, что позиции Киева “ослабляет отсутствие прямого диалога между президентом США и президентом Украины”.

“Причины очевидны – защита Зеленским интересов Коломойского. Я твердо убежден, что отсутствие борьбы с коррупцией, сворачивание реформ – тут и спрятан пинкод для этого телефонного разговора”, – констатировал пятый президент.

Лидер “Евросолидарности” также в очередной раз заявил о необходимости создания временной следственной комиссии (ВСК) для расследования срыва спецоперации по задержанию “вагнеровцев”, которое блокирует монобольшинство.

Стоит отметить, что во время выступления Порошенко пытался спровоцировать один из нардепов от “Слуги народа” (судя по фото, Сергей Швец).

Он подошел к трибуне с плакатом с надписью: “Жму руку. Обнимаю” (вероятно, это была ссылка на “пленки Деркача” с якобы разговором Порошенко и Путина, в котором фразу “жму руку” приписали Порошенко).

После выступления Порошенко подошел к указанному нардепу, между ними состоялся короткий, но, судя по фото, эмоциональный разговор. После этого пятый президент направился к своему месту в зале.

Однако этим инцидент не был исчерпан: на трибуну вышел нардеп-“слуга” Максим Бужанский, который упомянул указанные “пленки Деркача”.

В ответ на это Порошенко вышел к трибуне и отметил, что “очень жаль, что такие как Бужанский являются голосом Верховной Рады”.

“Мы 5 лет держали линию, не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших. Потому что отведены войска, запрещены разведывательные группы, потому что нет контрснайперской борьбы, которую мы создавали. Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. И лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет. Виноват Путин, а не украинские военные!” – подчеркнул Порошенко.