Об этом Порошенко заявил во время согласительного совета в Парламенте.
Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского переходить от заявлений к конкретным уголовным делам.
“Слава Богу, Зеленский произнес слово “Коломойский”, потому что он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента – “поддерживать”, – отметил лидер “Европейской Солидарности”.
“Есть правоохранительные органы – предъявляйте обвинение, отправьте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили “95 квартал” и ваша команда от Коломойского”, – подчеркнул пятый президент.
На видео с 04:40
Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.
В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.
- Ранее американская газета The Washington Post написала, что западные партнеры ждут от Зеленского решительного разрыва с Коломойским.