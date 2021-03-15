Пятый президент Петр Порошенко считает, что Владимиру Зеленскому необходимо привлечь олигарха Игоря Коломойского к ответственности за масштабную коррупцию и хищения средств вкладчиков "ПриватБанка".

Об этом Порошенко заявил во время согласительного совета в Парламенте.

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского переходить от заявлений к конкретным уголовным делам.

“Слава Богу, Зеленский произнес слово “Коломойский”, потому что он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента – “поддерживать”, – отметил лидер “Европейской Солидарности”.

“Есть правоохранительные органы – предъявляйте обвинение, отправьте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили “95 квартал” и ваша команда от Коломойского”, – подчеркнул пятый президент.

На видео с 04:40

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.

В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.