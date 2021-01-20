Министерство здравоохранения опубликовало полный список стран красной и зеленой зон по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

В списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. Населения в каждой стране.

В Украине по состоянию на 15 января этот показатель составляет 219,8.

В красную зону отнесены 55 стран, где этот показатель выше, а также 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости. В частности, в список попали Венгрия, Румыния, Беларусь, Российская Федерация, Германия, Австрия, Польша, Франция, Канада, Бразилия, Италия, Испания, Дания, Швеция, США, Израиль, Великобритания, Чехия и другие.

В то же время в зеленой зоне оказались Турция, Болгария, Норвегия, Греция, Куба, Финляндия, Египет, Китай и др.