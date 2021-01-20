Об этом сообщается на сайте МОЗ.
В списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. Населения в каждой стране.
В Украине по состоянию на 15 января этот показатель составляет 219,8.
В красную зону отнесены 55 стран, где этот показатель выше, а также 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости. В частности, в список попали Венгрия, Румыния, Беларусь, Российская Федерация, Германия, Австрия, Польша, Франция, Канада, Бразилия, Италия, Испания, Дания, Швеция, США, Израиль, Великобритания, Чехия и другие.
В то же время в зеленой зоне оказались Турция, Болгария, Норвегия, Греция, Куба, Финляндия, Египет, Китай и др.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.