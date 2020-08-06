Условия въезда в Хорватию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте МИД, в настоящее время въезд в Хорватию для граждан Украины разрешен.

Въезд разрешен:

работникам медицинских учреждений, медицинским исследователям и сотрудникам, специалистам по уходу за лицами преклонного возраста и лицам, которым необходима срочная медицинская помощь;

пограничникам;

перевозчикам товаров и другим представителям транспортных служб с учетом необходимости;

дипломатам, сотрудникам полиции при исполнении своих обязанностей, службам и командам гражданской защиты, представителям международных организаций и международных воинских контингентов для выполнения своих функций;

лицам, следующим транзитом;

лицам, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или у которых есть другой экономический интерес;

лицам, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Транзит через Хорватию

Транзитный проезд через территорию Хорватии разрешен при наличии подтверждения, что следующая страна позволит гражданам въезд, и при условии, что проезд Хорватией является самым быстрым маршрутом. Время транзита должно быть в пределах 12-х часов.

Особенности пребывания в Хорватии во время карантина

С 10 июля граждане Украины, которые имеют основание на въезд в Хорватию по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства за первые семь дней после прибытия в Хорватию сдаст тест на COVID-19 и получит отрицательный результат.

Лица, въезжающие в страну с туристической целью / деловой целью / ради обучения могут въехать без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до въезда (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход).

При отсутствии ПЦР-теста или если он был сделан более чем за 48 часов до прибытия на пограничный переход, 14-дневная самоизоляция является обязательным.

При наличии основания на въезд в страну, для пересечения границы необходимо заполнить форму.

Напомним, 1 августа Хорватия продлила ограничения на въезд украинцев до 15 августа.