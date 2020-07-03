Условия въезда в Египет во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.

Гражданам Украины разрешен въезд в Египет без ограничений с 1 июля 2020 года.

Данная информация актуальна по состоянию на 30 июня 2020 года.

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