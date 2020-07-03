Об этом сообщает Министерства иностранных дел Украины.
Гражданам Украины разрешен въезд в Мексику без ограничений.
Данная информация актуальна по состоянию на 14 июня 2020 года.
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